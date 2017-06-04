Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Вольфсбург": поздравляем "Реал", а особенно Крооса

"Вольфсбург" поздравил "Реал" с победой в Лиге Чемпионов.

В финале "Реал" одержал крупную победу над "Ювентусом" (4:1).

"Поздравляем "Реал", а особенно игрока сборной Тони Крооса, что они защитили свой титул в Лиге Чемпионов", - говорится в твиттере немецкого клуба.
Теги: Вольфсбург Реал Кроос Ювентус
Сегодня, 02:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.