"Вольфсбург": поздравляем "Реал", а особенно Крооса

"Вольфсбург" поздравил "Реал" с победой в Лиге Чемпионов.В финале "Реал" одержал крупную победу над "Ювентусом" (4:1)."Поздравляем "Реал", а особенно игрока сборной Тони Крооса, что они защитили свой титул в Лиге Чемпионов", - говорится в твиттере немецкого клуба.