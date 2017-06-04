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"Манчестер Юнайтед": "Реал", увидимся в Суперкубке УЕФА!

"Манчестер Юнайтед" в твиттере обратился к мадридскому "Реалу", который выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов.

"Реал", увидимся в Суперкубке УЕФА!" — гласит запись.

"МЮ" в финале Лиги Европы обыграл "Аякс".
Теги: Манчестер Юнайтед Реал
Сегодня, 03:03
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№1 Написал: rash (Сегодня, 03:07) #
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тоже неплохо
Регистрация: 5.02.2017
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