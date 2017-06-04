"Манчестер Юнайтед": "Реал", увидимся в Суперкубке УЕФА!

"Манчестер Юнайтед" в твиттере обратился к мадридскому "Реалу", который выиграл у туринского «Ювентуса» в финале Лиги чемпионов."Реал", увидимся в Суперкубке УЕФА!" — гласит запись."МЮ" в финале Лиги Европы обыграл "Аякс".