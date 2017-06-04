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"Интер": наши поздравления "Реалу" с двенадцатой победой в Лиге Чемпионов

"Интер" поздравил мадридский "Реал" с победой в Лиге Чемпионов после финального матча с "Ювентусом" (4:1).

"Наши поздравления "Реалу" с двенадцатой победой в Лиге Чемпионов. Только этот клуб два раза подряд выигрывал турнир", - говорится в твиттере "Интера".
Теги: Интер Реал Ювентус
Сегодня, 03:18
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