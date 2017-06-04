"Интер": наши поздравления "Реалу" с двенадцатой победой в Лиге Чемпионов

"Интер" поздравил мадридский "Реал" с победой в Лиге Чемпионов после финального матча с "Ювентусом" (4:1)."Наши поздравления "Реалу" с двенадцатой победой в Лиге Чемпионов. Только этот клуб два раза подряд выигрывал турнир", - говорится в твиттере "Интера".