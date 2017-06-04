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Гарет Бэйл: выиграть у себя дома - это особые чувства
Полузащитник "Ювентуса" Гарет Бэйл прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Чемпионов над "Ювентусом" (4:1).
"Выиграть у себя дома - это особые чувства. Это был тяжелый сезон для команды. Я много работал, чтобы поправиться к этой встрече. Победа - это моя награда", - цитирует валлийца официальный твиттер УЕФА.
"Выиграть у себя дома - это особые чувства. Это был тяжелый сезон для команды. Я много работал, чтобы поправиться к этой встрече. Победа - это моя награда", - цитирует валлийца официальный твиттер УЕФА.
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