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Гарет Бэйл: выиграть у себя дома - это особые чувства

Полузащитник "Ювентуса" Гарет Бэйл прокомментировал победу своей команды в финале Лиги Чемпионов над "Ювентусом" (4:1).

"Выиграть у себя дома - это особые чувства. Это был тяжелый сезон для команды. Я много работал, чтобы поправиться к этой встрече. Победа - это моя награда", - цитирует валлийца официальный твиттер УЕФА.
Теги: Бэйл Реал Ювентус
Сегодня, 04:54
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