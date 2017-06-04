Новый тренерский штаб "Барселоны" не рассчитывает на Турана

"Барселона" готова расстаться с полузащитником Арда Тураном, сообщает AS.Новый тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде не рассчитывает на услуги турецкого футболиста.Каталонцы хотят выручить от продажи Турана 41 миллион евро.