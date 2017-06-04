Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Новый тренерский штаб "Барселоны" не рассчитывает на Турана

"Барселона" готова расстаться с полузащитником Арда Тураном, сообщает AS.

Новый тренерский штаб "Барселоны" во главе с Эрнесто Вальверде не рассчитывает на услуги турецкого футболиста.

Каталонцы хотят выручить от продажи Турана 41 миллион евро.
Теги: Туран Барселона
Сегодня, 09:14
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 10:04) #
  • 0
  •  (0)

В нынешней Барсе много всяких посредственностей и случайных пассажиров, от них конечно надо избавляться, но сорокет за бороду! Даже если его побрить или химию сделать не более десятки!
Регистрация: 1.06.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.