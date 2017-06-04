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Артур Малоян продлил контракт с "Енисеем"

"Енисей" продлил контракт с нападающим Артуром Малояном, передает официальный сайт клуба.

Новое соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до 2019 года.
Теги: Малоян Енисей
Сегодня, 10:27
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