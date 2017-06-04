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Агент: у Щенсны нет договорённости с "Ювентусом"

Агент вратаря "Арсенала" Войцеха Щенсны Дэвид Манассе сообщил, что игрок не ведет переговоры о переходе в "Ювентус".

"У Щенсны нет договорённости с "Ювентусом". Всё решится после его беседы с главным тренером "Арсенала" Венгером", - приводит слова агента Przeglad Sportowy.

Два последних сезона Щенсны провёл в аренде в "Роме".
Теги: Рома Ювентус Арсенал
Сегодня, 10:31
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