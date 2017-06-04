Агент: у Щенсны нет договорённости с "Ювентусом"

Агент вратаря "Арсенала" Войцеха Щенсны Дэвид Манассе сообщил, что игрок не ведет переговоры о переходе в "Ювентус"."У Щенсны нет договорённости с "Ювентусом". Всё решится после его беседы с главным тренером "Арсенала" Венгером", - приводит слова агента Przeglad Sportowy.Два последних сезона Щенсны провёл в аренде в "Роме".