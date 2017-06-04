Футболисты "Реала" получат по €1,5 млн призовых

Футболисты "Реала" за успехи в минувшем сезоне получат по €1,5 млн евро, сообщает Marca.Мадридский клуб одержал победу в чемпионате Испании и выиграл Лигу чемпионов, в финале обыграл "Ювентус".В предыдущем сезоне индивидуальные призовые игроков "Реала" составляли €700 тыс.