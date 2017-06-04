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Футболисты "Реала" получат по €1,5 млн призовых

Футболисты "Реала" за успехи в минувшем сезоне получат по €1,5 млн евро, сообщает Marca.

Мадридский клуб одержал победу в чемпионате Испании и выиграл Лигу чемпионов, в финале обыграл "Ювентус".

В предыдущем сезоне индивидуальные призовые игроков "Реала" составляли €700 тыс.
Теги: Реал
Сегодня, 11:46
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот они и падают на газон как бабы от любого прикосновения, хватаясь за все части тела.

Честь за бабки не купишь, Рамос.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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