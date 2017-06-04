Флорентино Перес: Зидан может остаться в "Реале" до конца жизни

Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что доволен работой Зинедина Зидана на посту главного тренера клуба."Он может остаться в "Реале" до конца своей жизни. Каждый фанат "Реала" благодарен ему. Он сделал команду талантливее, когда перешёл сюда в 2001 году. Тогда он был лучшим игроком в мире, а сейчас — лучшим тренером. Он работает на этом посту всего 17 месяцев, но сделал всё, что требовалось", - цитирует Переса Cadena Ser.