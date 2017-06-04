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Флорентино Перес: Зидан может остаться в "Реале" до конца жизни

Президент "Реала" Флорентино Перес сообщил, что доволен работой Зинедина Зидана на посту главного тренера клуба.

"Он может остаться в "Реале" до конца своей жизни. Каждый фанат "Реала" благодарен ему. Он сделал команду талантливее, когда перешёл сюда в 2001 году. Тогда он был лучшим игроком в мире, а сейчас — лучшим тренером. Он работает на этом посту всего 17 месяцев, но сделал всё, что требовалось", - цитирует Переса Cadena Ser.
Теги: Перес Зидан Реал
Сегодня, 13:29
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№1 Написал: SLAYER сто первый километр (Сегодня, 13:36) #
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Болеет за:
«Ростов»
Зидан великий футболист и есть у него есть всё , что-бы стать великим тренером ! Удачи и побед в дальнейшем .
Регистрация: 28.05.2017
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