Хамес Родригес: я очень рад, о большем и мечтать было нельзя

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес прокомментировал победу в Лиге чемпионов.Напомним, Хамес не попал даже на скамейку запасных "Реала" в матче с "Ювентусом"."Я счастлив и очень рад, о большем и мечтать было нельзя. Я праздновал победу с флагом Колумбии на плечах? Стараюсь всегда так делать. Спасибо всем колумбийцам за их поддержку в любых ситуациях, она очень помогает мне", - приводит слова Хамеса As.