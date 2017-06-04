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Хамес Родригес: я очень рад, о большем и мечтать было нельзя

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

Напомним, Хамес не попал даже на скамейку запасных "Реала" в матче с "Ювентусом".

"Я счастлив и очень рад, о большем и мечтать было нельзя. Я праздновал победу с флагом Колумбии на плечах? Стараюсь всегда так делать. Спасибо всем колумбийцам за их поддержку в любых ситуациях, она очень помогает мне", - приводит слова Хамеса As.
Теги: Хамес Родригес Реал
Сегодня, 13:06
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