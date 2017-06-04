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Криштиану Роналду: тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки

Форвард "Реала" Криштиану Роналду обратился к своим критикам.

Вчера "Реал" в финале Лиги чемпионов обыграл "Ювентус", португалец оформил дубль. Роналду в пятый раз подряд и в шестой раз за карьеру стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

"Я ответил на поле. Тем, кто меня критиковал, придётся вновь выключить свои шарманки", — цитирует португальца SBS TV.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 14:08
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(0)
№3 Написал: Antip7 (Сегодня, 14:29) #
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  •  (1)

Я не понимаю, как Ювентус так мог затупить в финале? Детские ошибки же..
Регистрация: 29.08.2016
№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 14:18) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше и не скажешь!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Серый) Ростов (Сегодня, 14:18) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не трожь шарманки-гнида!
Регистрация: 13.10.2012
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