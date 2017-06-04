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Лукас Билья продолжит карьеру в "Милане"
Полузащитник "Лацио" Лукас Билья перейдет в "Милан", информирует Football Italia.
Сообщается, россонери договорились о трансфере капитана римского клуба. Сумма трансфера составит 21 млн евро + 4 млн в качестве бонусы "Лацио" получит за успешное выступление игрока в "Милане".
В минувшем сезоне Билья провел 29 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча.
Сообщается, россонери договорились о трансфере капитана римского клуба. Сумма трансфера составит 21 млн евро + 4 млн в качестве бонусы "Лацио" получит за успешное выступление игрока в "Милане".
В минувшем сезоне Билья провел 29 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча.
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