Лукас Билья продолжит карьеру в "Милане"

Полузащитник "Лацио" Лукас Билья перейдет в "Милан", информирует Football Italia.Сообщается, россонери договорились о трансфере капитана римского клуба. Сумма трансфера составит 21 млн евро + 4 млн в качестве бонусы "Лацио" получит за успешное выступление игрока в "Милане".В минувшем сезоне Билья провел 29 матчей в чемпионате Италии и забил четыре мяча.