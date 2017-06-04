Флорентино Перес: не знаю, где де Хеа будет играть в следующем сезоне,

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что ничего не знает о будущем вратаря "МЮ" Давида Де Хеа.Ранее сообщалось, что "МЮ" отказался продавать голкипера в "Реал" за почти 70 миллионов евро."Де Хеа - отличный вратарь, который играет за "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, где он будет играть в следующем сезоне, потому что я не предсказатель", - цитирует Переса Marca.