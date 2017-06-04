Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Флорентино Перес: не знаю, где де Хеа будет играть в следующем сезоне,

Президент "Реала" Флорентино Перес заявил, что ничего не знает о будущем вратаря "МЮ" Давида Де Хеа.

Ранее сообщалось, что "МЮ" отказался продавать голкипера в "Реал" за почти 70 миллионов евро.

"Де Хеа - отличный вратарь, который играет за "Манчестер Юнайтед". Я не знаю, где он будет играть в следующем сезоне, потому что я не предсказатель", - цитирует Переса Marca.
Теги: Перес Де Хеа Реал Манчестер Юнайтед
Сегодня, 17:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.