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Карим Бензема: мы живем в футболе ради таких вот моментов

Нападающий "Реала" Карим Бензема прокомментировал победу над "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов (4:1).

"Это исключительный момент. Мы изменили историю, победив два раза подряд. "Реал" - лучший клуб в мире, мы счастливы. Мы живем в футболе ради таких вот моментов.

Что касается возвращения в сборную, то почему нет? Нужно поговорить с тренером. Сейчас же я здесь и делаю свою работу в Мадриде. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Бензема L`Equipe.
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 17:18
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