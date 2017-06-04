Макс Майер летом станет свободным агентом

Полузащитник "Шальке" Макс Майер не стал подписывать с клубом новое соглашение, сообщает Bild.21-летний немец станет свободным агентом и сможет перейти в новую команду бесплатно.В минувшем сезоне Майер сыграл в 39 матчах за "Шальке" во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.