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Макс Майер летом станет свободным агентом

Полузащитник "Шальке" Макс Майер не стал подписывать с клубом новое соглашение, сообщает Bild.

21-летний немец станет свободным агентом и сможет перейти в новую команду бесплатно.

В минувшем сезоне Майер сыграл в 39 матчах за "Шальке" во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
Теги: Шальке
Сегодня, 17:21
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