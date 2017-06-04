Эрик Абидаль: Зидан - лучший французский тренер всех времён, Бензема - лучший нападающий

Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль назвал Зинедина Зидана лучшим французским тренером всех времён.Вчера "Реал" в финале Лиги чемпионов разгромил "Ювентус" - 4:1."Зидан - лучший французский тренер всех времён, а Бензема - лучший французский нападающий", - написал Абидаль в своём "твиттере".