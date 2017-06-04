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Эрик Абидаль: Зидан - лучший французский тренер всех времён, Бензема - лучший нападающий
Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль назвал Зинедина Зидана лучшим французским тренером всех времён.
Вчера "Реал" в финале Лиги чемпионов разгромил "Ювентус" - 4:1.
"Зидан - лучший французский тренер всех времён, а Бензема - лучший французский нападающий", - написал Абидаль в своём "твиттере".
Вчера "Реал" в финале Лиги чемпионов разгромил "Ювентус" - 4:1.
"Зидан - лучший французский тренер всех времён, а Бензема - лучший французский нападающий", - написал Абидаль в своём "твиттере".
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