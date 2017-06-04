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Эрик Абидаль: Зидан - лучший французский тренер всех времён, Бензема - лучший нападающий

Бывший защитник сборной Франции Эрик Абидаль назвал Зинедина Зидана лучшим французским тренером всех времён.

Вчера "Реал" в финале Лиги чемпионов разгромил "Ювентус" - 4:1.

"Зидан - лучший французский тренер всех времён, а Бензема - лучший французский нападающий", - написал Абидаль в своём "твиттере".
Теги: Зидан Бензема Реал
Сегодня, 17:34
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(0)
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
да что уж там лучший тренер всего мира за всю историю.
пусть попробует сделать это с условным интером или порту.


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 17:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Что-то Барса с мировым трио ничерта не выиграла, и тренировал их далеко не Карпин.
Цитата: Black Fox
При всем уважении к Зидану, с КриРо и компанией ЛЧ выиграл бы даже Карпин.
Регистрация: 3.05.2014
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:38) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
При всем уважении к Зидану, с КриРо и компанией ЛЧ выиграл бы даже Карпин.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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