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Никак «не стоящий столь ужасно много», но оправдавший все надежды Зинедин Зидан
3 июня 2017 года в Кардиффе случилось то, что ранее считалось попросту невозможным: на 25-й год розыгрыша Лиги чемпионов обладатель трофея впервые в истории сумел защитить свой титул. Более того, в истории появился и тренер, что сумел завоевать самый престижный клубный титул в Европе 2 года подряд. Имя его – Зинедин Зидан.
Святой грааль Лиги Чемпионов
До начала встречи, мадридский «Реал» не являлся таким уж явным фаворитом. И речь, как ни странно, была далеко не о силах «мадридистов»: мало кто в современном футболе готов поставить под сомнение квалификацию Роналду, Наваса, Бензема, Модрича или Крооса. Да, несомненно, Буффон, Хедира, Игуаин, Манджукич, Бонуччи и Кьеллини в совокупности выглядят несильно хуже. Но и не более того.
Всё дело в неписанном законе Лиги. Это правило было настолько безотказным, что стало естественным. И оно казалось нам «вечным». Ему, вроде-бы, даже были не нужны доказательства. Оно истина (и даже почти Аксиома) лишь по одной причине: это безотказно работало. Работало всегда, начиная с 1991 года. И звучало оно просто: ни одна команда в Европе, какой бы сильной и даже легендарной она ни была, не может выиграть Лигу чемпионов дважды подряд.
Казалось, что для опровержения этой «неписанной истины» нужно нечто, что превосходит все нынешние человеческие возможности. Как минимум, на поле должно быть больше «инопланетян» - одного Роналду недостаточно.
Вдобавок, Аллегри однозначно более опытен, нежели Зидан: 14 лет (против трёх у Зидана, два из которых в Сегунде Б с резервной командой «Реала») тренерского стажа. И 4 чемпионских звания с двумя итальянскими клубами. Да и «Ювентус» в этом году был непобедим: ранее они сумели выбить «великую Барселону»…
Давайте, впрочем, вернёмся со стадиона «Миллениум» (что означает тысячелетие) немного назад: к началу этого самого тысячелетия. Ведь именно тогда состоялся самый сумасшедший из трансферов в истории современного футбола, который и отозвался эхом минувшим вечером на стадионе тысячелетия…
«Это ужас! Я столько не стою»
В 2001 году, в самый расцвет «эры Галактикос» президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, казалось, что либо сошёл с ума, либо - пошёл ва-банк. За совершенно неслыханные на тот момент 75 миллионов евро (соотношение евро к доллару было примерно 1 к 1) тот самый «Ювентус» продаёт 29-летнего Зинедина Зидана (уже обладателя «Золотого мяча» 1998 года, и признававшимся дважды лучшим футболистом года по версии ФИФА) в мадридский «Реал».
В и без того уже звёздном составе, где играли Рауль, Роберто Карлос, Фернандо Йерро, Мичел Сальгадо – перспективы Зидана выглядели не особо ясными. Более того, в полузащите «мадридистов» из без того было не протолкнуться от звёзд: Луиш Фиго, Стив Макманаман и Гути создавали мощнейший креативно-атакующий кулак. Он поддерживался из глубины очень быстрыми защитниками: Мичел Сальгадо и Роберто Карлос казались реактивными ракетами, что успевали везде. А подчищалось всё это двумя великолепными опорниками: Клод Макелеле и Флавио Консейсао обладали высоченным процентом (порой выше 70%) отбором мячей в единоборствах.
В общем, как бы ни был уже велик Зинедин Зидан (чемпион Мира 1998, чемпион Европы 2000 года, дважды лучший футболист года по версии ФИФА) – перспектива не найти себе места в том составе и оказаться на скамейке запасных была вполне себе реальна. Более того, в начале сезона 2001/02 игра и присутствие самого Зидана на поле подвергалась критике. Ведь поначалу складывалось так, что команда с Зинедином на поле играла хуже, чем когда выходила без него!
Помимо игровой конкуренции, подвергалась критике и сумма трансфера. Более того, от уже имевшего немалые долги мадридского «Реала» она казалось просто выходкой камиказде: ведь годом ранее за уже рекордные 40 миллионов евро был перекуплен из «Барселоны» Луиш Фигу.
Что крайне интересно: тот же трансфер Фиго за рекордные деньги подвергался критике в СМИ… Зинедином Зиданом. Когда же настал его черед – все мы помним произнесённые и позднее зафиксированные в книге «Зинедин Зидан. Золотая лысина Зизу» слова:
- Это ужас, я столько не стою…
Баловень судьбы?
К слову, потом ситуация с Зиданом как игроком в «Реале» всё же наладилась. Своё место в составе он нашёл, игра команды улучшилась. И можно было бы говорить о том, что Зидан - это баловень судьбы, если бы не одно НО – это совсем не так. А невероятное переплетение «Ювентуса», «Реала» и Зидана не раз отражалось в этой истории.
Дважды «старая синьора» с Зиданом в составе выходила в финал Лиги Чемпионов, и оба раза проигрывала: дортмундской «Боруссии» в финале 1997 года, и… мадридскому «Реалу» в финале года 98-го. Оба раза Зидан был на поле, но не сумел сделать последний к титулу шаг.
Более того, в сезоне 1999/2000 годов «Ювентус» вылетел из групповой стадии, заняв последнее место в группе Е! А Зидан был удалён в решающем, 5-м матче группового этапа. Удалён за… вы, конечно, не поверите, но удар соперника головой!
Да-да, где-то подобное вы явно видели – в 2006 году, аналогичным действием Зинедин завершил карьеру футболиста в финале чемпионата Мира 2006 года. При этом если первый «удар» остался почти незамеченным общественностью, то второй – до сих под знаковое событие.
Об этом эпизоде «пострадавший» Марко Матерацци вначале написал книгу, а потом – признался публично в своей провокации:
"Мне надоело в каждом интервью отвечать на этот вопрос, поэтому говорю дословно, что я сказал: "Из всех проституток мира я предпочитаю твою сестру". Это все, что было мной произнесено, но я уже давно принес публичные извинения" - заявил он в интервью Итальянскому телевидению.
При этом, что самое странное: Зидан был несомненным лидером в «Ювентусе», но после сезона 1997/98 команда не могла выиграть чемпионат Италии. А вот после его продажи, сезоне 2001/02, «Ювентус» серьёзно усилился и сумел добыть золото Серии А. Более того, и в следующем за ним сезоне 2002/03 «Ювентус» опять стал чемпионом Италии.
Испания по началу встретила Зидана не очень вежливо: впервые за последние 10 лет мадридский «Реал» начал чемпионат с поражения! А в первой же встрече с «Валенсией» тренер Рафа Бенитес сделал из Давида Альбельда «пальто для Зизу». Пальто это состояло из кучи жёстких, и даже недозволительно грубых фолов на Зизу с ударами куда придётся, и с молчаливого одобрения арбитрами встречи. После того «приветственного» матча Зидан спросил у Гути: «Так будет всегда?»
Впрочем, несмотря на тяжелую адаптацию, Зизу всё-таки стал в Мадриде своим. Висенте Дель Боске сумел перестроить игру команды таким образом, чтобы эффективно использовать возможности Зидана. И это дало свои плоды: в сезоне 2001/02 Зидан красивым ударом с лёта забивает решающий в финале Лиги Чемпионов мяч, и приносит команде очередной (9-й) кубок турнира. А в сезоне 2002/03 становится чемпионом Испании.
Футбол после футбола
По окончании карьеры игрока, Зидан с 2009 по 2012 год работал в структуре «Реала» на различных должностях. А в сентябре 2012 года начинает тренерскую карьеру с молодёжной академии мадридского клуба.
Летом 2013 года Зидан отказывается от возможности вновь стать спортивным директором «мадридистов», предпочтя работу помощником главного тренера Карло Анчелотти. А в 2014 году, получив диплом, становится главным тренером «Ля Фабрики», второй команды – «Реал Мадрид Кастилья», вылетевшей накануне в Сегунду Б (третий по силе дивизион в Испании). При этом множество источников утверждало: Флорентино Перес, предложив Зидану возглавить «Фабрику», пообещал при этом что следующим главным тренером «Реала» будет именно он.
Далее, в 2016 году версия конспирологов о соглашении Зидана и Переса подтвердилась: после отставки Рафаэля Бенитеса Зинедин Зидан становится главным тренером мадридского «Реала».
Что было дальше мы все уже прекрасно знаем: в первый год команда под руководством Зидана выигрывает Лигу Чемпионов, и становится вице-чемпионом Испании. И Зидан становится первым в истории французским тренером, что добивался этого титула. Далее последовали победы в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате Мира.
А спустя ещё один год, мадридский «Реал» впервые с 2012 года становится чемпионом Испании. А после этого и вовсе совершает ранее считавшимся невозможное: мадридский «Реал» под его руководством впервые в истории Лиги Чемпионов выигрывает титул два раза подряд.
Тут по-хорошему, стоило бы поставить точку. Но Зидану всего лишь 44 года, а как тренер он и вовсе «младенец», ведь его стаж всего-лишь три года, два из которых в низшей лиге.
Но уже одно можно утверждать точно: быть может тогда, в 2001 году Зинедин Зидан и был прав, заявляя, что он столько не стоил. И может быть Флорентино Перес действительно чуть не совершил акт публичного суицида.
Но на сегодня, это, пожалуй, самое выгодное из проделанных мадридистами приобретений, ведь они получили не только лучшего игрока сразу, но и тренера, что совершил невозможное 16 лет спустя.
Мы не знаем, что будет с Зиданом и «Реалом» в дальнейшем, но на сегодня тот самый трансфер (что, как говорят, начался в ресторане с переписке на салфетке) - действительно лучшая их сделка в истории: Зидан однозначно уже оправдал то оказанное ему доверие. И наверняка – оправдает его ещё не раз.
Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
Святой грааль Лиги Чемпионов
До начала встречи, мадридский «Реал» не являлся таким уж явным фаворитом. И речь, как ни странно, была далеко не о силах «мадридистов»: мало кто в современном футболе готов поставить под сомнение квалификацию Роналду, Наваса, Бензема, Модрича или Крооса. Да, несомненно, Буффон, Хедира, Игуаин, Манджукич, Бонуччи и Кьеллини в совокупности выглядят несильно хуже. Но и не более того.
Всё дело в неписанном законе Лиги. Это правило было настолько безотказным, что стало естественным. И оно казалось нам «вечным». Ему, вроде-бы, даже были не нужны доказательства. Оно истина (и даже почти Аксиома) лишь по одной причине: это безотказно работало. Работало всегда, начиная с 1991 года. И звучало оно просто: ни одна команда в Европе, какой бы сильной и даже легендарной она ни была, не может выиграть Лигу чемпионов дважды подряд.
Казалось, что для опровержения этой «неписанной истины» нужно нечто, что превосходит все нынешние человеческие возможности. Как минимум, на поле должно быть больше «инопланетян» - одного Роналду недостаточно.
Вдобавок, Аллегри однозначно более опытен, нежели Зидан: 14 лет (против трёх у Зидана, два из которых в Сегунде Б с резервной командой «Реала») тренерского стажа. И 4 чемпионских звания с двумя итальянскими клубами. Да и «Ювентус» в этом году был непобедим: ранее они сумели выбить «великую Барселону»…
Давайте, впрочем, вернёмся со стадиона «Миллениум» (что означает тысячелетие) немного назад: к началу этого самого тысячелетия. Ведь именно тогда состоялся самый сумасшедший из трансферов в истории современного футбола, который и отозвался эхом минувшим вечером на стадионе тысячелетия…
«Это ужас! Я столько не стою»
В 2001 году, в самый расцвет «эры Галактикос» президент мадридского «Реала» Флорентино Перес, казалось, что либо сошёл с ума, либо - пошёл ва-банк. За совершенно неслыханные на тот момент 75 миллионов евро (соотношение евро к доллару было примерно 1 к 1) тот самый «Ювентус» продаёт 29-летнего Зинедина Зидана (уже обладателя «Золотого мяча» 1998 года, и признававшимся дважды лучшим футболистом года по версии ФИФА) в мадридский «Реал».
В и без того уже звёздном составе, где играли Рауль, Роберто Карлос, Фернандо Йерро, Мичел Сальгадо – перспективы Зидана выглядели не особо ясными. Более того, в полузащите «мадридистов» из без того было не протолкнуться от звёзд: Луиш Фиго, Стив Макманаман и Гути создавали мощнейший креативно-атакующий кулак. Он поддерживался из глубины очень быстрыми защитниками: Мичел Сальгадо и Роберто Карлос казались реактивными ракетами, что успевали везде. А подчищалось всё это двумя великолепными опорниками: Клод Макелеле и Флавио Консейсао обладали высоченным процентом (порой выше 70%) отбором мячей в единоборствах.
В общем, как бы ни был уже велик Зинедин Зидан (чемпион Мира 1998, чемпион Европы 2000 года, дважды лучший футболист года по версии ФИФА) – перспектива не найти себе места в том составе и оказаться на скамейке запасных была вполне себе реальна. Более того, в начале сезона 2001/02 игра и присутствие самого Зидана на поле подвергалась критике. Ведь поначалу складывалось так, что команда с Зинедином на поле играла хуже, чем когда выходила без него!
Помимо игровой конкуренции, подвергалась критике и сумма трансфера. Более того, от уже имевшего немалые долги мадридского «Реала» она казалось просто выходкой камиказде: ведь годом ранее за уже рекордные 40 миллионов евро был перекуплен из «Барселоны» Луиш Фигу.
Что крайне интересно: тот же трансфер Фиго за рекордные деньги подвергался критике в СМИ… Зинедином Зиданом. Когда же настал его черед – все мы помним произнесённые и позднее зафиксированные в книге «Зинедин Зидан. Золотая лысина Зизу» слова:
- Это ужас, я столько не стою…
Баловень судьбы?
К слову, потом ситуация с Зиданом как игроком в «Реале» всё же наладилась. Своё место в составе он нашёл, игра команды улучшилась. И можно было бы говорить о том, что Зидан - это баловень судьбы, если бы не одно НО – это совсем не так. А невероятное переплетение «Ювентуса», «Реала» и Зидана не раз отражалось в этой истории.
Дважды «старая синьора» с Зиданом в составе выходила в финал Лиги Чемпионов, и оба раза проигрывала: дортмундской «Боруссии» в финале 1997 года, и… мадридскому «Реалу» в финале года 98-го. Оба раза Зидан был на поле, но не сумел сделать последний к титулу шаг.
Более того, в сезоне 1999/2000 годов «Ювентус» вылетел из групповой стадии, заняв последнее место в группе Е! А Зидан был удалён в решающем, 5-м матче группового этапа. Удалён за… вы, конечно, не поверите, но удар соперника головой!
Да-да, где-то подобное вы явно видели – в 2006 году, аналогичным действием Зинедин завершил карьеру футболиста в финале чемпионата Мира 2006 года. При этом если первый «удар» остался почти незамеченным общественностью, то второй – до сих под знаковое событие.
Об этом эпизоде «пострадавший» Марко Матерацци вначале написал книгу, а потом – признался публично в своей провокации:
"Мне надоело в каждом интервью отвечать на этот вопрос, поэтому говорю дословно, что я сказал: "Из всех проституток мира я предпочитаю твою сестру". Это все, что было мной произнесено, но я уже давно принес публичные извинения" - заявил он в интервью Итальянскому телевидению.
При этом, что самое странное: Зидан был несомненным лидером в «Ювентусе», но после сезона 1997/98 команда не могла выиграть чемпионат Италии. А вот после его продажи, сезоне 2001/02, «Ювентус» серьёзно усилился и сумел добыть золото Серии А. Более того, и в следующем за ним сезоне 2002/03 «Ювентус» опять стал чемпионом Италии.
Испания по началу встретила Зидана не очень вежливо: впервые за последние 10 лет мадридский «Реал» начал чемпионат с поражения! А в первой же встрече с «Валенсией» тренер Рафа Бенитес сделал из Давида Альбельда «пальто для Зизу». Пальто это состояло из кучи жёстких, и даже недозволительно грубых фолов на Зизу с ударами куда придётся, и с молчаливого одобрения арбитрами встречи. После того «приветственного» матча Зидан спросил у Гути: «Так будет всегда?»
Впрочем, несмотря на тяжелую адаптацию, Зизу всё-таки стал в Мадриде своим. Висенте Дель Боске сумел перестроить игру команды таким образом, чтобы эффективно использовать возможности Зидана. И это дало свои плоды: в сезоне 2001/02 Зидан красивым ударом с лёта забивает решающий в финале Лиги Чемпионов мяч, и приносит команде очередной (9-й) кубок турнира. А в сезоне 2002/03 становится чемпионом Испании.
Футбол после футбола
По окончании карьеры игрока, Зидан с 2009 по 2012 год работал в структуре «Реала» на различных должностях. А в сентябре 2012 года начинает тренерскую карьеру с молодёжной академии мадридского клуба.
Летом 2013 года Зидан отказывается от возможности вновь стать спортивным директором «мадридистов», предпочтя работу помощником главного тренера Карло Анчелотти. А в 2014 году, получив диплом, становится главным тренером «Ля Фабрики», второй команды – «Реал Мадрид Кастилья», вылетевшей накануне в Сегунду Б (третий по силе дивизион в Испании). При этом множество источников утверждало: Флорентино Перес, предложив Зидану возглавить «Фабрику», пообещал при этом что следующим главным тренером «Реала» будет именно он.
Далее, в 2016 году версия конспирологов о соглашении Зидана и Переса подтвердилась: после отставки Рафаэля Бенитеса Зинедин Зидан становится главным тренером мадридского «Реала».
Что было дальше мы все уже прекрасно знаем: в первый год команда под руководством Зидана выигрывает Лигу Чемпионов, и становится вице-чемпионом Испании. И Зидан становится первым в истории французским тренером, что добивался этого титула. Далее последовали победы в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате Мира.
А спустя ещё один год, мадридский «Реал» впервые с 2012 года становится чемпионом Испании. А после этого и вовсе совершает ранее считавшимся невозможное: мадридский «Реал» под его руководством впервые в истории Лиги Чемпионов выигрывает титул два раза подряд.
Тут по-хорошему, стоило бы поставить точку. Но Зидану всего лишь 44 года, а как тренер он и вовсе «младенец», ведь его стаж всего-лишь три года, два из которых в низшей лиге.
Но уже одно можно утверждать точно: быть может тогда, в 2001 году Зинедин Зидан и был прав, заявляя, что он столько не стоил. И может быть Флорентино Перес действительно чуть не совершил акт публичного суицида.
Но на сегодня, это, пожалуй, самое выгодное из проделанных мадридистами приобретений, ведь они получили не только лучшего игрока сразу, но и тренера, что совершил невозможное 16 лет спустя.
Мы не знаем, что будет с Зиданом и «Реалом» в дальнейшем, но на сегодня тот самый трансфер (что, как говорят, начался в ресторане с переписке на салфетке) - действительно лучшая их сделка в истории: Зидан однозначно уже оправдал то оказанное ему доверие. И наверняка – оправдает его ещё не раз.
Владислав Щеколдин, Rusfootball.info
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