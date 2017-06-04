Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Криштиану Роналду сменил стрижку (фото)

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1) решил сменить стрижку.

Португалец во вчерашнем матче оформил дубль и довел число своих забитых мячей до 600. Также португалец в 5 сезон подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Криштиану Роналду сменил стрижку (фото)
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 20:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.