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"Анжи" покинули девять футболистов (7)
Криштиану Роналду сменил стрижку (фото)
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду после победы в финале Лиги чемпионов над "Ювентусом" (4:1) решил сменить стрижку.
Португалец во вчерашнем матче оформил дубль и довел число своих забитых мячей до 600. Также португалец в 5 сезон подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
Португалец во вчерашнем матче оформил дубль и довел число своих забитых мячей до 600. Также португалец в 5 сезон подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
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