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Леонарду Жардим: у меня было предложение от "Интера", но я останусь в "Монако"
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что у него было предложение возглавить миланский "Интер".
"Клубы в Китае предлагали мне хорошие условия, у меня было предложение от "Интера". Но я думаю, что проект в "Монако" еще не закончен. Я скоро продлю свой контракт с клубом", - цитирует Жардима Telefoot.
"Клубы в Китае предлагали мне хорошие условия, у меня было предложение от "Интера". Но я думаю, что проект в "Монако" еще не закончен. Я скоро продлю свой контракт с клубом", - цитирует Жардима Telefoot.
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