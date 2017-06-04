Леонарду Жардим: у меня было предложение от "Интера", но я останусь в "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим рассказал, что у него было предложение возглавить миланский "Интер"."Клубы в Китае предлагали мне хорошие условия, у меня было предложение от "Интера". Но я думаю, что проект в "Монако" еще не закончен. Я скоро продлю свой контракт с клубом", - цитирует Жардима Telefoot.