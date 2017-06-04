Винсент Янссен не исключает, что уйдет из "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен заявил, что готов рассмотреть варианты о переходе в другой клуб."Мне изначально было трудно смириться с ролью запасного. Но я научился это делать. Мне пришлось конкурировать с Харри Кейном - лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, которая является самой сложной лигой в мире. Мое будущее решится скоро. Мне нужно больше игрового времени. Я не хочу говорить о возвращении в Голландию. Но я буду смотреть все варианты", - цитирует голландца Sky Sports.