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Винсент Янссен не исключает, что уйдет из "Тоттенхэма"
Нападающий "Тоттенхэма" Винсент Янссен заявил, что готов рассмотреть варианты о переходе в другой клуб.
"Мне изначально было трудно смириться с ролью запасного. Но я научился это делать. Мне пришлось конкурировать с Харри Кейном - лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, которая является самой сложной лигой в мире. Мое будущее решится скоро. Мне нужно больше игрового времени. Я не хочу говорить о возвращении в Голландию. Но я буду смотреть все варианты", - цитирует голландца Sky Sports.
"Мне изначально было трудно смириться с ролью запасного. Но я научился это делать. Мне пришлось конкурировать с Харри Кейном - лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, которая является самой сложной лигой в мире. Мое будущее решится скоро. Мне нужно больше игрового времени. Я не хочу говорить о возвращении в Голландию. Но я буду смотреть все варианты", - цитирует голландца Sky Sports.
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