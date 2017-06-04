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Даниэль Карвахаль посвятил победу в Лиге чемпионов своей бабушке
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль посвятил победу над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов своей бабушке.
"Сегодня особенный день. Хочу посвятить этот титул моей бабушке и сказать ей, что люблю ее", – написал Карвахаль в своём твиттере.
"Сегодня особенный день. Хочу посвятить этот титул моей бабушке и сказать ей, что люблю ее", – написал Карвахаль в своём твиттере.
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