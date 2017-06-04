Даниэль Карвахаль посвятил победу в Лиге чемпионов своей бабушке

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль посвятил победу над "Ювентусом" (4:1) в финале Лиги чемпионов своей бабушке."Сегодня особенный день. Хочу посвятить этот титул моей бабушке и сказать ей, что люблю ее", – написал Карвахаль в своём твиттере.