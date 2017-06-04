Джанлуиджи Буффон: надеялись, что наконец-то выиграем Лигу чемпионов

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги Чемпионов от "Реала" (1:4)."Это большое разочарование. Мы думали, что сделали все необходимое для попадания в финал, надеялись, что наконец-то выиграем. У нас был отличный первый тайм, где мы создали "Реалу" большие проблемы. Чтобы выиграть Лигу Чемпионов, надо быть еще сильнее", - цитирует Буффона Football Italia.