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Джанлуиджи Буффон: надеялись, что наконец-то выиграем Лигу чемпионов

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги Чемпионов от "Реала" (1:4).

"Это большое разочарование. Мы думали, что сделали все необходимое для попадания в финал, надеялись, что наконец-то выиграем. У нас был отличный первый тайм, где мы создали "Реалу" большие проблемы. Чтобы выиграть Лигу Чемпионов, надо быть еще сильнее", - цитирует Буффона Football Italia.
Теги: Буффон Ювентус Реал
Сегодня, 21:21
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№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это говно при 3-1..симулировала..
ты..ДЖАНЛУИДЖИ ...доказал..
Спроси про Акинфеева...спрси про ЛОдыгина..спроси про Дассаев..и вспомнят про Буффона..
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Просто Реал играл в первом тайме х.й пойми как.
А потом настроился и вышел во втором тайме и катком прошелся. Вот и всё.
Благодари своего тренера д.била, который "поставил" защитную тактику.

Рассчитывать на 1-0 против Реала - это д.билизм.
Но ты то не виноват в этом. Вина тренера и игроков.
Которые ПРОСТО не хотели побеждать.
Я не видел на протяжении матча никого особо рвения со стороны игроков Юве. Ну что-то было еще в первом тайме может быть...

Да о чем тут вообще говоорить.
Посмотрите после матча. Большинство игроков даже не сильно расстроены.
А должно быть ТРАГЕДИЕЙ.

Буффон с глазами на мокром месте. А Дибале глубоко ПОХ,Й на всё.
Любой бы нормальный пацан рыдал бы после финального свистка.
А это чмо даже не расстроился особо. Видимо, рассчитывает, что все впереди.

Только ведь жизнь сложная штука.
Можно перейти даже в Реал или Барсу на 2-3 года и все равно не выиграть ЛЧ.
Посмотрим. Но надеюсь или он исправит свое отношение, или действительно них.я не выиграет.

Вот кто бы мог подумать, что Буффон не выиграл ЛЧ? Но ведь не выиграл.
Так и Дибала рассуждает, что все впереди.
Да и вообще среди всех остальных расстроенных тоже было мало.
Такое бывает или когда команда (игроки) прыгнули выше головы и уже не рассчитывали на победу в финале, либо им просто пох.й на эту победу.
Может уже смирились минуте к 60-й. А потом после 95-й минуты уже и расстраиваться было нечего...

Но это в любом случае х.йня какая-то.


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Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:25) #
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Первый тайм классный ...а потом ...по чему то ...Итальянский автобус ..по этому и проиграли ...болел за ВАС.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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