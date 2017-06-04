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Джанлуиджи Буффон: надеялись, что наконец-то выиграем Лигу чемпионов
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги Чемпионов от "Реала" (1:4).
"Это большое разочарование. Мы думали, что сделали все необходимое для попадания в финал, надеялись, что наконец-то выиграем. У нас был отличный первый тайм, где мы создали "Реалу" большие проблемы. Чтобы выиграть Лигу Чемпионов, надо быть еще сильнее", - цитирует Буффона Football Italia.
"Это большое разочарование. Мы думали, что сделали все необходимое для попадания в финал, надеялись, что наконец-то выиграем. У нас был отличный первый тайм, где мы создали "Реалу" большие проблемы. Чтобы выиграть Лигу Чемпионов, надо быть еще сильнее", - цитирует Буффона Football Italia.
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