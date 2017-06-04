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Джанни Инфантино: в финале Лиги чемпионов победила лучшая команда

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал победу мадридского "Реала" в финальном матче Лиги Чемпионов над "Ювентусом".

"Ювентус" показал отличную игру в первом тайме. Во второй половине встречи "Реал" был экстраординарным. Это были две отличные команды, но в итоге победила лучшая", - цитирует Инфантино Football Italia.
Теги: Инфантино Реал Ювентус
Сегодня, 21:30
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