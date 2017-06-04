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"Ливерпуль" рассчитывает продлить контракт с Эмре Джаном

"Ливерпуль" собирается подписать новый контракт с полузащитником Эмре Джаном, сообщает Daily Mail.

Нынешнее соглашение хавбека заканчивается через год.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован "Ювентус".
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 21:46
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