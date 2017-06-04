Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Легия" в 12-й раз выиграла чемпионат Польши

"Легия" выиграла чемпионат Польши в 12-й раз.

В заключительном матче на своем поле варшавская команда сыграла вничью с "Лехией" из Гданьска (0:0), которая тоже могла стать обладателем титула.
Теги: Легия
Сегодня, 22:01
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 22:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Black Fox,
болеешь?


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
О ноу...песец Спартаку...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.