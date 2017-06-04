"Легия" в 12-й раз выиграла чемпионат Польши

"Легия" выиграла чемпионат Польши в 12-й раз.В заключительном матче на своем поле варшавская команда сыграла вничью с "Лехией" из Гданьска (0:0), которая тоже могла стать обладателем титула.