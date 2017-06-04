Отец Мораты: "Манчестер Юнайтед" – единственный клуб, который интересуется Альваро

Отец форварда "Реала" Альваро Мораты Пако Гонсалес сообщил, что в услугах нападающего заинтересован "Манчестер Юнайтед"."Я точно знаю, что "Манчестер Юнайтед" – единственный клуб, который интересуется Альваро. Других претендентов нет", - цитирует отца Мораты Football Italia.Ранее сообщалось, что Морату хочет подписать "Милан".