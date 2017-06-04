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Отец Мораты: "Манчестер Юнайтед" – единственный клуб, который интересуется Альваро
Отец форварда "Реала" Альваро Мораты Пако Гонсалес сообщил, что в услугах нападающего заинтересован "Манчестер Юнайтед".
"Я точно знаю, что "Манчестер Юнайтед" – единственный клуб, который интересуется Альваро. Других претендентов нет", - цитирует отца Мораты Football Italia.
Ранее сообщалось, что Морату хочет подписать "Милан".
"Я точно знаю, что "Манчестер Юнайтед" – единственный клуб, который интересуется Альваро. Других претендентов нет", - цитирует отца Мораты Football Italia.
Ранее сообщалось, что Морату хочет подписать "Милан".
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