Эден Азар: если поступит предложение от "Реала", я его рассмотрю

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что готов рассмотреть предложение о переходе в мадридский "Реал"."Реал"? Если поступит предложение, то я его рассмотрю. Я стремлюсь выигрывать трофеи. Было бы великолепно выиграть Лигу чемпионов, но такая цель стоит и перед "Челси". Честно, я не знаю, что произойдёт. Знаю только, что у меня есть трёхлетний контракт с "Челси" и что у нас была потрясающая кампания-2016/17. Хотим следовать этим путём и держаться его в Лиге чемпионов", - цитирует Азара The Guardian.