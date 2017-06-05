Сами Хедира: мы хотели выиграть требл для наших болельщиков

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Лиги Чемпионов против "Реала" (1:4)."Мы хотели выиграть требл для наших болельщиков. Мы отдали на поле все. Но этого оказалось недостаточно. Мы можем с гордостью оглянуться на прошедший сезон. Мы представляли наши цвета в Европе и привели "Ювентус" в большой финал. Мы снова показали, что являемся номер один в Италии. Поздравляю Зидана и моих друзей в "Реале". Я могу пообещать поклонниками одно: мы сделаем выводы и вернемся в следующем сезоне", - написал Хедира в инстаграме.