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"Мальорка" вылетела из Сегунды

"Мальорка" и "Эльче" по результатам матчей Сегунды вылетели в третий испанский дивизион.

Команды заняли двадцатое и двадцать первое место, соответственно.
Теги: Мальорка
Сегодня, 01:36
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