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Сесар Аспиликуэта: поздравляю "Реал" с победой в Лиге Чемпионов

Защитник сборной Испании и "Челси" Сесар Аспиликуэта поздравил мадридский "Реал" с победой в Лиге Чемпионов.

В финале мадридский клуб обыграл "Ювентус" со счетом 4:1.

"Поздравляю "Реал" с победой в Лиге Чемпионов. Мадридцы показали, насколько трудно получить победу в этом турнире", - цитирует Аспиликуэту Marca.
Теги: Реал
Сегодня, 06:46
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