Сесар Аспиликуэта: поздравляю "Реал" с победой в Лиге Чемпионов

Защитник сборной Испании и "Челси" Сесар Аспиликуэта поздравил мадридский "Реал" с победой в Лиге Чемпионов.В финале мадридский клуб обыграл "Ювентус" со счетом 4:1."Поздравляю "Реал" с победой в Лиге Чемпионов. Мадридцы показали, насколько трудно получить победу в этом турнире", - цитирует Аспиликуэту Marca.