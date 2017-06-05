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Роман Зобнин: хочется посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом

Полузащитник сборной России Роман Зобнин высказался относительно участия в Кубке конфедераций.

"Я в ожидании. Страха никакого нет. Наоборот, хочется проверить свои силы на фоне сильных соперников, посмотреть, чего стою я, да и наша сборная в целом.

Тем более что на Кубке конфедераций сыграют сильнейшие национальные команды своих континентов, и уровень будет высочайший", - цитирует Зобнина "Чемпионат".
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 09:58
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