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Лю Хуншэн: за 13 лет в "Спартаке" так и не полюбил футбол
Доктор Лю Хуншэн, покинувший "Спартак" после 13 лет работы, рассказал, что так и не полюбил футбол.
– 8 июля "Спартаку" будут вручать золотые медали. Пойдете?
– Наверное, нет. Да и кто меня позовет? Я ведь уже не работаю в команде. Но в руководстве сказали, что медаль я получу. Наверное, администраторы передадут.
– За 13 лет вы стали спартаковцем?
– Нет. Потому что я не люблю футбол.
– Разве можно работать в футбольном клубе и не любить футбол?
– Медицина – моя работа. А работа – моя жизнь. Если позовут в другую команду, значит, буду лечить футболистов там. Медицина не знает границ: если кому-то плохо, я всегда помогу. Но футбол мне никогда не нравился, даже в детстве. Я вырос в большом городе (Линьи. – прим.), но даже там не было ни футбольной команды, ни стадиона. Когда работал в "Спартаке", конечно, переживал за команду и не пропускал ни одной игры. Все гостевые матчи смотрел по телевизору – потому что нужно быть в курсе, кто какую травму получил. Но сейчас смотреть футбол не буду – надоел.
– Какой-то вид спорта вам все-таки нравится?
– В Китае играл в волейбол и баскетбол. А еще в бадминтон. Но детей в профессиональный спорт не отдам – здоровья не будет.
– Самый сложный медицинский случай в "Спартаке"?
– Кроме Видича, пожалуй, ничего такого не было. Но и там вся сложность заключалась в том, что решалось будущее Немаьи. Мне Первак звонил по телефону, предупреждал: "Лю, это не шутки, в твоих руках большие деньги. Ты должен гарантировать, что вылечишь – тогда мы его купим". Было сложно брать ответственность, но я уже давно работал и знал, что нужно делать. Поэтому перезвонил и ответил: "Вылечу, покупайте".
Матч ТВ
– 8 июля "Спартаку" будут вручать золотые медали. Пойдете?
– Наверное, нет. Да и кто меня позовет? Я ведь уже не работаю в команде. Но в руководстве сказали, что медаль я получу. Наверное, администраторы передадут.
– За 13 лет вы стали спартаковцем?
– Нет. Потому что я не люблю футбол.
– Разве можно работать в футбольном клубе и не любить футбол?
– Медицина – моя работа. А работа – моя жизнь. Если позовут в другую команду, значит, буду лечить футболистов там. Медицина не знает границ: если кому-то плохо, я всегда помогу. Но футбол мне никогда не нравился, даже в детстве. Я вырос в большом городе (Линьи. – прим.), но даже там не было ни футбольной команды, ни стадиона. Когда работал в "Спартаке", конечно, переживал за команду и не пропускал ни одной игры. Все гостевые матчи смотрел по телевизору – потому что нужно быть в курсе, кто какую травму получил. Но сейчас смотреть футбол не буду – надоел.
– Какой-то вид спорта вам все-таки нравится?
– В Китае играл в волейбол и баскетбол. А еще в бадминтон. Но детей в профессиональный спорт не отдам – здоровья не будет.
– Самый сложный медицинский случай в "Спартаке"?
– Кроме Видича, пожалуй, ничего такого не было. Но и там вся сложность заключалась в том, что решалось будущее Немаьи. Мне Первак звонил по телефону, предупреждал: "Лю, это не шутки, в твоих руках большие деньги. Ты должен гарантировать, что вылечишь – тогда мы его купим". Было сложно брать ответственность, но я уже давно работал и знал, что нужно делать. Поэтому перезвонил и ответил: "Вылечу, покупайте".
Матч ТВ
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