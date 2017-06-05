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"Зенит" утратил интерес к Андреа Белотти после того, как "Торино" запросил 70 млн евро

"Зенит" утратил интерес к форварду "Торино" Андреа Белотти, передает "СЭ".

Руководство сине-бело-голубых не стало вступать в серьезные контакты с туринским клубом, поскольку тот потребовал за 23-летнего игрока сборной Италии 70 миллионов евро.

В 35 матчах Серии А форвард забил 26 голов и сделал 8 результативных передач.
Теги: Зенит Торино Трансферы
Сегодня, 10:30
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(2)
№16 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 11:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что мелочится то.... Вон Бэйл продается, всего то 100 млн


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№15 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ТАНЯ ГАЙКА
С сегодняшними ценами ,70 млн для такого игрока ,вполне адекватно.

для России такие деньги уже полный неадекват.
Регистрация: 2.08.2010
№14 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
С сегодняшними ценами ,70 млн для такого игрока ,вполне адекватно.
Регистрация: 15.06.2016
№13 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: QoshaK
По мне 70 млн адекватные деньги за молодого игрока сборной Италии который забил более 20и мячей в чемпионате Италии. Что они хотели? 30кой отделаться?


Да маловато...
Им надо не менее 100 млн., а 70 млн. это несерьёзно. В сухом остатке получается 0.
А так 30 млн. под распил.
Регистрация: 14.04.2008
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:19) #
  • +4
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Болеет за:
«Сибирь»
как серпом по яйцам Фурсенке..


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:17) #
  • +2
  •  (4)
online

По мне 70 млн адекватные деньги за молодого игрока сборной Италии который забил более 20и мячей в чемпионате Италии. Что они хотели? 30кой отделаться?
Регистрация: 27.09.2015
№10 Написал: кандид (Сегодня, 11:01) #
  • +3
  •  (7)

Купите Мельгарехо за ...цать лямов и дело в шляпе !!!
Регистрация: 29.09.2016
№9 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 10:59) #
  • +2
  •  (2)

Ценник просто запредельный! Если бы он три года подряд так колотил, да ещё Торино своему медали или кубок какой помог взять! не обоснованно совсем и дико!
Регистрация: 1.06.2017
№8 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 10:54) #
  • +3
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жмоты
Регистрация: 20.04.2016
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 10:51) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
тьфу слабаки)


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 10:46) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: avnik
Манчини явно скоро загрустит...

А чего ему грустить-то?
Канунникова же купили!
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 10:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Манчини явно скоро загрустит...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:38) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Фигасе, 30ку скинули от сотки, а они ещё и интерес утрачивают, неблагодарные.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 10:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
70 лямов? Однако! Вот откуда такие ценники?


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:35) #
  • +4
  •  (8)

Да а кто б не утратил?

Вот если б за 70 млн. деревянных... мелочью..... тогда дааааааа
Регистрация: 3.03.2007
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:32) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Бомжы думают, что им по рупь за ведро будут отдавать чтоли?
После абсолютно бессмысленных и дебильных покупок Халка и Витселя по полтос за рыло, Зенит - теперь идет с китайским коэффициентом.
Регистрация: 22.09.2007
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