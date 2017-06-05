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СМИ: "Тосно" подписал контракт с защитником Виталием Шаховым

"Тосно" подписал контракт с 26-летним защитником Виталием Шаховым. Соглашение с игроком рассчитано на два года, передает "Чемпионат".

Сезон-2016/17 Шахов провёл в воронежском "Факеле". В его составе центральный защитник сыграл 31 матч и забил 4 гола. В зимнее трансферное окно футболист был близок к переходу в пермский "Амкар", однако сделка не состоялась.
Теги: Тосно Трансферы
Сегодня, 10:41
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№4 Написал: Саня1589 (Сегодня, 11:45) #
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online

Цитата: conscience
Юсупов и Рязанцев стремятся к усилению Тосно))

им давно поря менять клуб
Регистрация: 27.01.2017
№3 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 11:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Юсупов и Рязанцев стремятся к усилению Тосно))
Регистрация: 4.08.2012
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:17) #
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Цитата: афанасий
Игрок здоровский для новичка премьер лиги. В уже позапрошлом году был на просмотре в ЦСКА, но прошлый сезон явно пинал куи.

в пассаже имеются противоречия


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Факел»
Игрок здоровский для новичка премьер лиги. В уже позапрошлом году был на просмотре в ЦСКА, но прошлый сезон явно пинал куи. Видимо агент сказал ему, чтобы тот не напрягался и команду высшей лиги я тебе все равно сделаю.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
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