Лю Хуншэн: если честно, зарплата в "Спартаке" меня не устраивала

Спортивный врач Лю Хуншэн рассказал о том, почему ушел из «Спартака».– За неделю до его окончания. Мне сказали, что это решение главного тренера. Попросили приехать и забрать документы.– Я знаю, что произошло. И в команде знают. Но говорить не буду. Зачем? Контракт закончился, я уже ушел. С качеством моей работы это никак не связано. Мне и в клубе говорили: Лю, претензий нет, все отлично, просто тренер не хочет продлевать контракт.С Каррерой я не общался. Недавно просил узнать у переводчика, всем ли доволен тренер. Мне передали: «Массимо про тебя вообще ничего не говорил. Все о’кей».– Каррере? Ставил! Он приходил ко мне с коленом – я иголками все вылечил.– Уверен, они и без меня продолжат делать то, что нужно. Ну, не будет теперь иголок – ничего страшного! В других командах тоже их нет.Будет ли этого не хватать игрокам? Думаю, да. Они меня очень любили, на все процедуры ходили с удовольствием. Когда узнали, что ухожу, Глушаков, Ребров – все позвонили. Спрашивали: «Лю, почему уходишь? Что случилось?» Я отвечал то же, что и вам: тренер так решил.– Честно? Нет, — сказал Хуншэн.