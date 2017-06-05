Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:57
"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (9)
"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (9)
02:24
Киевское "Динамо" об отказе играть в Мариуполе: клубный автобус – очень красивая мишень для боевиков (6)
Киевское "Динамо" об отказе играть в Мариуполе: клубный автобус – очень красивая мишень для боевиков (6)
01:36
"Мальорка" вылетела из Сегунды (1)
"Мальорка" вылетела из Сегунды (1)
Вчера 23:47
Стивен Джеррард: Роналду должен получить "Золотой мяч" (1)
Стивен Джеррард: Роналду должен получить "Золотой мяч" (1)
Вчера 23:19
Денис Терентьев на этой неделе может перейти в "Зенит" (32)
Денис Терентьев на этой неделе может перейти в "Зенит" (32)
Вчера 23:13
Данни: буду скучать, Санкт-Петербург (25)
Данни: буду скучать, Санкт-Петербург (25)
Вчера 22:12
"Зенит" объявил о переходе Кристиана Нобоа (108)
"Зенит" объявил о переходе Кристиана Нобоа (108)
Вчера 22:01
"Легия" в 12-й раз выиграла чемпионат Польши (7)
"Легия" в 12-й раз выиграла чемпионат Польши (7)
Вчера 21:02
"Ювентус" заработал в Лиге Чемпионов 109 миллионов евро (1)
"Ювентус" заработал в Лиге Чемпионов 109 миллионов евро (1)
Лю Хуншэн: если честно, зарплата в "Спартаке" меня не устраивала
Спортивный врач Лю Хуншэн рассказал о том, почему ушел из «Спартака».
– Вы отработали в «Спартаке» 13 лет. Когда узнали, что контракт не будет продлен?
– За неделю до его окончания. Мне сказали, что это решение главного тренера. Попросили приехать и забрать документы.
– Карреру что-то не устраивало?
– Я знаю, что произошло. И в команде знают. Но говорить не буду. Зачем? Контракт закончился, я уже ушел. С качеством моей работы это никак не связано. Мне и в клубе говорили: Лю, претензий нет, все отлично, просто тренер не хочет продлевать контракт.
С Каррерой я не общался. Недавно просил узнать у переводчика, всем ли доволен тренер. Мне передали: «Массимо про тебя вообще ничего не говорил. Все о’кей».
– Иголки ему не ставили?
– Каррере? Ставил! Он приходил ко мне с коленом – я иголками все вылечил.
– И кто же теперь будет этим заниматься?
– Уверен, они и без меня продолжат делать то, что нужно. Ну, не будет теперь иголок – ничего страшного! В других командах тоже их нет.
Будет ли этого не хватать игрокам? Думаю, да. Они меня очень любили, на все процедуры ходили с удовольствием. Когда узнали, что ухожу, Глушаков, Ребров – все позвонили. Спрашивали: «Лю, почему уходишь? Что случилось?» Я отвечал то же, что и вам: тренер так решил.
– Если не хотите называть причину, спросим по-другому: зарплата в «Спартаке» вас устраивала?
– Честно? Нет, — сказал Хуншэн.
Матч ТВ
– Вы отработали в «Спартаке» 13 лет. Когда узнали, что контракт не будет продлен?
– За неделю до его окончания. Мне сказали, что это решение главного тренера. Попросили приехать и забрать документы.
– Карреру что-то не устраивало?
– Я знаю, что произошло. И в команде знают. Но говорить не буду. Зачем? Контракт закончился, я уже ушел. С качеством моей работы это никак не связано. Мне и в клубе говорили: Лю, претензий нет, все отлично, просто тренер не хочет продлевать контракт.
С Каррерой я не общался. Недавно просил узнать у переводчика, всем ли доволен тренер. Мне передали: «Массимо про тебя вообще ничего не говорил. Все о’кей».
– Иголки ему не ставили?
– Каррере? Ставил! Он приходил ко мне с коленом – я иголками все вылечил.
– И кто же теперь будет этим заниматься?
– Уверен, они и без меня продолжат делать то, что нужно. Ну, не будет теперь иголок – ничего страшного! В других командах тоже их нет.
Будет ли этого не хватать игрокам? Думаю, да. Они меня очень любили, на все процедуры ходили с удовольствием. Когда узнали, что ухожу, Глушаков, Ребров – все позвонили. Спрашивали: «Лю, почему уходишь? Что случилось?» Я отвечал то же, что и вам: тренер так решил.
– Если не хотите называть причину, спросим по-другому: зарплата в «Спартаке» вас устраивала?
– Честно? Нет, — сказал Хуншэн.
Матч ТВ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.