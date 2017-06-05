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Лю Хуншэн: если честно, зарплата в "Спартаке" меня не устраивала

Спортивный врач Лю Хуншэн рассказал о том, почему ушел из «Спартака».

– Вы отработали в «Спартаке» 13 лет. Когда узнали, что контракт не будет продлен?

– За неделю до его окончания. Мне сказали, что это решение главного тренера. Попросили приехать и забрать документы.

– Карреру что-то не устраивало?

– Я знаю, что произошло. И в команде знают. Но говорить не буду. Зачем? Контракт закончился, я уже ушел. С качеством моей работы это никак не связано. Мне и в клубе говорили: Лю, претензий нет, все отлично, просто тренер не хочет продлевать контракт.

С Каррерой я не общался. Недавно просил узнать у переводчика, всем ли доволен тренер. Мне передали: «Массимо про тебя вообще ничего не говорил. Все о’кей».

– Иголки ему не ставили?

– Каррере? Ставил! Он приходил ко мне с коленом – я иголками все вылечил.

– И кто же теперь будет этим заниматься?

– Уверен, они и без меня продолжат делать то, что нужно. Ну, не будет теперь иголок – ничего страшного! В других командах тоже их нет.

Будет ли этого не хватать игрокам? Думаю, да. Они меня очень любили, на все процедуры ходили с удовольствием. Когда узнали, что ухожу, Глушаков, Ребров – все позвонили. Спрашивали: «Лю, почему уходишь? Что случилось?» Я отвечал то же, что и вам: тренер так решил.

– Если не хотите называть причину, спросим по-другому: зарплата в «Спартаке» вас устраивала?

– Честно? Нет, — сказал Хуншэн.

Матч ТВ
Теги: Спартак
Сегодня, 11:10
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(1)
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 11:52) #
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online

Обалдеть!Похоже,вдали от Родины мужик исключительно благотворительностью занимался 13 лет.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: SP-M (Сегодня, 11:51) #
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online

зачем разрушать атмосферу в команде. работал человек при всех тренерах- никому не мешал. а этому - на тебе. помешал чем то . зачем это кому нужно ?
Регистрация: 10.02.2017
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
Вежливый народ эти китайцы)))

а в кетае обвинили бы в ненависти к кЕтайскому народу... вот так


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:14) #
  • +3
  •  (3)

Футбол не любил, ЗП не устраивала.
Вежливый народ эти китайцы)))


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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