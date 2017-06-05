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"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (9)
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Эден Азар получил перелом ноги на тренировке сборной Бельгии
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар получил серьезную травму в расположении национальной команды.
Хавбек "Челси" повредил ногу на одной из тренировок "дьяволов". Медобследование выявило у 26-летнего игрока перелом правой лодыжки.
Sportbox
Хавбек "Челси" повредил ногу на одной из тренировок "дьяволов". Медобследование выявило у 26-летнего игрока перелом правой лодыжки.
Sportbox
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