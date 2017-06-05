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Эден Азар получил перелом ноги на тренировке сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар получил серьезную травму в расположении национальной команды.

Хавбек "Челси" повредил ногу на одной из тренировок "дьяволов". Медобследование выявило у 26-летнего игрока перелом правой лодыжки.

Sportbox
Теги: Азар Сборная Бельгии
Сегодня, 11:41
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№2 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Охренеть! Уже был одной ногой в Реале...
Здоровья!
Регистрация: 23.11.2009
№1 Написал: Академия (Сегодня, 11:47) #
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online

уууу, не айс. здоровья
Регистрация: 20.06.2016
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