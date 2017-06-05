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Виктор Васин: после матча со "Спартаком" плохо спал, но любой опыт полезен

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин прокомментировал результативную ошибку в дерби со "Спартаком".

– Что вам говорили после дерби со "Спартаком"?

– Ничего негативного, абсолютно. Гончаренко приободрил: "Давай, игра через неделю. Сделай выводы – и забудь".

– Как переживали свою ошибку?

– Плохо спал, да. Никакой трагедии из этого не сделал, надо поднимать голову, двигаться дальше. Получается, в моем случае без этой ошибки не обошлось. Лучше избегать таких моментов, но что делать, раз уж это случилось? Любой опыт полезен.

Матч ТВ
Теги: Васин ЦСКА
Сегодня, 11:44
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