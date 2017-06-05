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СМИ: российские телеканалы купят права на Кубок конфедераций за 4 млн евро

Стали известны финансовые условия, на российские телекомпаний – "Первый канал", ВГТРК и "Матч ТВ" согласовали с ФИФА условия на приобретение прав на показ Кубка конфедераций-2017.

Как передают "Ведомости", изначально ФИФА рассчитывала продать российским телеканалам права сразу на два турнира (КК и ЧМ-2018) на общую сумму 120 миллионов долларов. Однако из-за невозможности придти к компромиссу стороны решили, что пакетной сделки не будет, и согласовали пока лишь стоимость показа Кубка конфедераций за примерно 4 миллиона евро.

За ЧМ-2018 консорциум телеканалов готов заплатить не более 37 миллионов долларов.

"Даже в этой ситуации телекомпании могут не окупить права. По нашим расчетам, мы можем собрать за счет рекламы и спонсорства около 30 миллионов долларов. Но по чемпионату мира есть политическое решение, его нужно обязательно показать", - рассказал источник, близкий к переговорам.
Сегодня, 11:59
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