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Евгений Ловчев: если Аленичев возглавит "Енисей" - это совершенно нормальное решение

Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера красноярского "Енисея".

"Это совершенно нормальное решение. Думаю, он посоветовался с Андреем Тихоновым. И что тут было думать? Тренер должен работать, а если в "Барселону" не зовут, что - сидеть и ждать? В Туле, видимо, сделали выбор в пользу Рахимова, но тут поступило предложение из первой лиги, надо идти и доказывать.

Команда уже созрела для выхода в Премьер-лигу, с финансированием в Красноярске, видимо, проблем мне будет. И стоит вспомнить, что Аленичев не побоялся поехать в Тулу, когда команда играла в ЛФЛ. Он ушел из РФС, из политики, и стал строить тренерскую карьеру фактически с нуля.

А в Красноярске не с нуля же придется начинать. И потом, когда тренер приходит в команду, он всегда обговаривает какие-то условия - по финансам, по составу. Так что - работай, доказывай", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Аленичев Енисей
Сегодня, 12:24
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(1)
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:52) #
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online

11 баранов и бесплатная путевка в Сибирь.Разве это нормально.
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
В тренерский гений Аленичева не верю.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:30) #
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  •  (1)

Вот, если бы Анчелотти возглавил - это было бы ненормальное решение. smile
Регистрация: 6.08.2008
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