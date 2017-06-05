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Евгений Ловчев: если Аленичев возглавит "Енисей" - это совершенно нормальное решение
Эксперт Евгений Ловчев прокомментировал возможное назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера красноярского "Енисея".
"Это совершенно нормальное решение. Думаю, он посоветовался с Андреем Тихоновым. И что тут было думать? Тренер должен работать, а если в "Барселону" не зовут, что - сидеть и ждать? В Туле, видимо, сделали выбор в пользу Рахимова, но тут поступило предложение из первой лиги, надо идти и доказывать.
Команда уже созрела для выхода в Премьер-лигу, с финансированием в Красноярске, видимо, проблем мне будет. И стоит вспомнить, что Аленичев не побоялся поехать в Тулу, когда команда играла в ЛФЛ. Он ушел из РФС, из политики, и стал строить тренерскую карьеру фактически с нуля.
А в Красноярске не с нуля же придется начинать. И потом, когда тренер приходит в команду, он всегда обговаривает какие-то условия - по финансам, по составу. Так что - работай, доказывай", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Это совершенно нормальное решение. Думаю, он посоветовался с Андреем Тихоновым. И что тут было думать? Тренер должен работать, а если в "Барселону" не зовут, что - сидеть и ждать? В Туле, видимо, сделали выбор в пользу Рахимова, но тут поступило предложение из первой лиги, надо идти и доказывать.
Команда уже созрела для выхода в Премьер-лигу, с финансированием в Красноярске, видимо, проблем мне будет. И стоит вспомнить, что Аленичев не побоялся поехать в Тулу, когда команда играла в ЛФЛ. Он ушел из РФС, из политики, и стал строить тренерскую карьеру фактически с нуля.
А в Красноярске не с нуля же придется начинать. И потом, когда тренер приходит в команду, он всегда обговаривает какие-то условия - по финансам, по составу. Так что - работай, доказывай", — цитирует Ловчева "Советский спорт".
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