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Официально: Дмитрий Аленичев возглавил "Енисей" (фото)

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев возглавил "Енисей", передает пресс-служба клуба в твиттере.

Аленичев заключил с красноярским клубом контракт сроком на два года.

Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 12:31
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№13 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Успехов ,Дмитрий Анатольевич.
Регистрация: 20.03.2014
№12 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Красно-Синий Алень smile


ТЫц. Красно-белый цска.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№11 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 13:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
Красно-Синий Алень smile
Регистрация: 12.05.2017
№10 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:06) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Нормально. Желаю Аленичеву и Тихонову вывести свои команды к следующему сезону в РФПЛ.
Регистрация: 16.05.2017
№9 Написал: ачуда (Сегодня, 12:59) #
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Не повторяй ошибки в Спартаке и не следи за игрой с унылым видом. Удачи и возвращения в премьер-лигу.
Регистрация: 1.02.2017
№8 Написал: safonas (Сегодня, 12:45) #
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online

Удачи, Дима! набирайся опыта, расти и прогрессируй!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№7 Написал: zvv Железногорск Курской (Сегодня, 12:45) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дмитрий, ждем. Успехов! А потом в Спартак!
Регистрация: 21.05.2017
№6 Написал: prime Пенза (Сегодня, 12:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи!
Регистрация: 2.08.2009
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 12:42) #
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online

Конспекты Мауриньо есть,конспекты Капелло есть. За конспектами Тихонова и учиться,учиться!
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:35) #
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Аленичев выведет Красноярск в элиту.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:34) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
А где Титов?
Регистрация: 2.08.2010
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:33) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи, в следующем году ждем в вышке
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:32) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, посмотрим . Удачи!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
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