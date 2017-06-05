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Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания высказался относительно ухода из команды форварда Данни.

"Почему "Зенит" принял решение не продлевать контракт с Данни? Вчера мы с Данни долго разговаривали, и от имени руководства я поблагодарил игрока за время, проведенное в команде.

К сожалению, игрок не становится моложе, плюс преследуют травмы. Новый тренерский штаб считает, что нужен более молодой и более быстрый футболист на эту позицию, поэтому было принято решение не продлевать с ним контракт.

Но мы договорились, что устроим очень хорошие проводы, чтобы Данни имел возможность попрощаться с болельщиками, футболистами и клубом", - передает слова Сарсании "СЭ".
Теги: Сарсания Зенит Данни
Сегодня, 12:38
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№18 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:36) #
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online

Надо было сначала наиграть этого футболиста. А Данни еще годик мог бы на подхвате посидеть.
Регистрация: 26.09.2015
№17 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:19) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tar-tas
Зато теперь юного Нобоа не догонишь, не поймаешь, не вернёшь.

Гы) Но позиции то разные, а краек должен быть быстрым, иначе он будет как Касаев или Самедов..мертвый фланг, в общем. Логика то есть.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№16 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:17) #
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ачуда,
Набоа и не сможет заменить Данни. У них амплуа разные, а опорник грамотный нужен. Эрнани и Цаллагов совсем не тянут. Гарсия слишком грубый.
Регистрация: 23.09.2008
№15 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (1)

Умный игрок уже не нужен?Избавились фактически от лучшего игрока клуба.
Регистрация: 20.03.2017
№14 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 13:12) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
"И БОЛЕЕ БЫСТРЫЙ ИГРОК"

Молодого Роналдо де Лиму нашли, или Бейл переквалифицируется может... Или Квинси Овусу-Абейе переходит в Зенит?
Регистрация: 5.09.2012
№13 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:05) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Канунников, Ионов?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№12 Написал: ачуда (Сегодня, 13:05) #
  • +1
  •  (1)

Нобоа Дани не заменит слишком медленный и не надо управленцам в зените пенять на скорость и возраст, вопрос в деньгах.
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc
куда теперь? в динамо?


А почему бы и нет?
Регистрация: 14.04.2008
№10 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:00) #
  • +4
  •  (6)

Зато теперь юного Нобоа не догонишь, не поймаешь, не вернёшь.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№9 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:57) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Распрощаться с Данни и взять Набоа это наибольшая глупость которую можно было совершить на внутреннем рынке...
Регистрация: 24.10.2007
№8 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (6)

И взяли Нобоа! Нормально!
Регистрация: 1.06.2017
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (6)
online

Набоа?
Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Нобоа?)))
Регистрация: 3.11.2016
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
куда теперь? в динамо?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:53) #
  • -1
  •  (3)

Похоже что-то не договаривают и Сарсания и Данни. Скорее всего игрок не согласился на понижение зарплаты и тогда все становится понятно. Если с ним заключить контракт на его условиях допустим 15 млн. баксов, то потом его уже не смогут продать за эти деньги в его возрасте и с его болячками. У Данни есть реальный шанс показать себя в сборной португалии на кубке конфедераций. А если не вызовут, то чего обижаться.
Регистрация: 17.04.2017
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так надо тогда и "шлак" выкидывать из команды: Дзюбу,Кокорина,Шатова. Да и Кержаков по большому счёту не нужен "Зениту".
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:47) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Полагаю, что Данни Зениту не помешал. Пользы от него в будущем сезоне было бы много больше, чем от А. Кержакова в прошедшем.
Регистрация: 14.04.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:45) #
  • +2
  •  (2)

сколько же стоит такой игрок


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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