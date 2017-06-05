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Константин Сарсания: Манчини очень хотел видеть Нобоа в "Зените"
Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал подписание контракта с эквадорским хавбеком Кристианом Нобоа.
"Мы очень рады, что нам удалось подписать этого футболиста. Не буду называть конкретные клубы, но у Кристиана были и другие предложения как в России, так и за рубежом.
Мы считаем, что этот футболист в чемпионате России если не лучший на своей позиции, то точно входит в тройку. Он опытный и очень профессиональный футболист. У него великолепные физические данные, и, несмотря на возраст, он находится в прекрасной форме.
Это тот игрок, который соответствует уровню клуба. Прежде всего мы смотрим на качества игроков, а у Нобоа с их набором всё в порядке. Он поможет "Зениту" добиваться серьёзных побед.
Отмечу, что новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини очень хотел видеть этого футболиста в своей команде. Этот трансфер и все последующие приобретения будут сделаны только после согласования с Манчини", - цитирует Сарсанию официальный сайт "Зенита".
"Мы очень рады, что нам удалось подписать этого футболиста. Не буду называть конкретные клубы, но у Кристиана были и другие предложения как в России, так и за рубежом.
Мы считаем, что этот футболист в чемпионате России если не лучший на своей позиции, то точно входит в тройку. Он опытный и очень профессиональный футболист. У него великолепные физические данные, и, несмотря на возраст, он находится в прекрасной форме.
Это тот игрок, который соответствует уровню клуба. Прежде всего мы смотрим на качества игроков, а у Нобоа с их набором всё в порядке. Он поможет "Зениту" добиваться серьёзных побед.
Отмечу, что новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини очень хотел видеть этого футболиста в своей команде. Этот трансфер и все последующие приобретения будут сделаны только после согласования с Манчини", - цитирует Сарсанию официальный сайт "Зенита".
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