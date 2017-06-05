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Константин Сарсания: Манчини очень хотел видеть Нобоа в "Зените"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания прокомментировал подписание контракта с эквадорским хавбеком Кристианом Нобоа.

"Мы очень рады, что нам удалось подписать этого футболиста. Не буду называть конкретные клубы, но у Кристиана были и другие предложения как в России, так и за рубежом.

Мы считаем, что этот футболист в чемпионате России если не лучший на своей позиции, то точно входит в тройку. Он опытный и очень профессиональный футболист. У него великолепные физические данные, и, несмотря на возраст, он находится в прекрасной форме.

Это тот игрок, который соответствует уровню клуба. Прежде всего мы смотрим на качества игроков, а у Нобоа с их набором всё в порядке. Он поможет "Зениту" добиваться серьёзных побед.

Отмечу, что новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини очень хотел видеть этого футболиста в своей команде. Этот трансфер и все последующие приобретения будут сделаны только после согласования с Манчини", - цитирует Сарсанию официальный сайт "Зенита".
Теги: Сарсания Нобоа Зенит
Сегодня, 13:13
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№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 13:30) #
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online

Сарсания: Манчини мечтает видеть в Зените Канунникова и Терентьева

Походу и Манчини в этом гадюшнике надолго не задержится
Регистрация: 10.10.2013
№2 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 13:16) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да что там!!

Это было главным условием Манчини при подписании контракта!


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№1 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 13:16) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
аж кушать не мог наверное как хак хотел smile

Этот трансфер и все последующие приобретения будут сделаны только после согласования с Манчини", - цитирует Сарсанию официальный сайт "Зенита".

грамотно жопу прикрыл. опыт имеется smile
Регистрация: 12.05.2017
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