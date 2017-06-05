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СМИ: Миранчук согласовал 4-х летний контракт с "Локомотивом"

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук согласовал контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщает "Чемпионат".

В пятницу состоялись переговоры, и стороны пришли к соглашению. Прежний контракт футболиста истекал в ноябре нынешнего года.
Теги: Миранчук Локомотив
Сегодня, 13:39
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(2)
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Давай Лёха, подписывай уже!
Регистрация: 21.03.2011
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ура ура ура. Вот и хорошо.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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