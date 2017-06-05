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Егор Титов назначен помощником Дмитрия Аленичева в "Енисее"
Новый главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сформировал тренерский штаб команды.
Экс-партнер Аленичева по "Спартаку" Егор Титов назначен помощником, тренером по физической подготовке стал Олег Саматов. Тренер вратарей – Валерий Клейменов, информирует пресс-служба "Енисея" в твиттере.
Экс-партнер Аленичева по "Спартаку" Егор Титов назначен помощником, тренером по физической подготовке стал Олег Саматов. Тренер вратарей – Валерий Клейменов, информирует пресс-служба "Енисея" в твиттере.
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