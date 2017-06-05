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Егор Титов назначен помощником Дмитрия Аленичева в "Енисее"

Новый главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев сформировал тренерский штаб команды.

Экс-партнер Аленичева по "Спартаку" Егор Титов назначен помощником, тренером по физической подготовке стал Олег Саматов. Тренер вратарей – Валерий Клейменов, информирует пресс-служба "Енисея" в твиттере.
Теги: Титов Енисей
Сегодня, 13:49
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№34 Написал: Hitman (Сегодня, 15:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Да ты шо? Только мы её проходили уже в ЛЧ , в отличие от вас

вот именно что ты сам пишешь в прошедшем времени об этом событии,так же как и с Мольде запарывали тоже в прошедшем времени,а как вы ее проходили я помню со Спартой это шапито,когда судьи честно отработали свой чемоданчик,но это дело прошлое,сейчас вам нужно снова доказывать что вы достойно быть в ЛЧ
Регистрация: 20.04.2017
№33 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 15:01) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
вы попали в КВАЛИФИКАЦИЮ

Да ты шо? Только мы её проходили уже в ЛЧ , в отличие от вас
Регистрация: 12.05.2017
№32 Написал: Hitman (Сегодня, 14:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Ага - от бессилия. И серебро с ними от бессилия и Лига Чемпионов. С шестым бюджетом в ПЛ.

у Спартака куча этого серебра и никто из вас его за достижение не считал,а в ЛЧ вы не попали,вы попали в КВАЛИФИКАЦИЮ,после которой в случае неудачи вы и будите сокрушать руководство что кроме ваших молодых ребят вам никого не купили и что негры у вас говёные,так что вы определитесь в своей позиции,а не виляйте задом))

Цитата: serega_user
А как насчет нейтралитета ко всем клубам? Сайт все таки называется Футбол РОССИИ. Здесь и намеков нет, что Спартак на особом положении. На спартаковских сайтах публикуйте что угодно и как угодно, а здесь извольте относиться ко всем одинаково.

так только вы сами об этом и говорите что сайт якобы Спартаковский,мы вам просто подыгрываем,а вы ведетесь как школьники,вам викдо только недавно отвечал,на подобные вопросы
Регистрация: 20.04.2017
№31 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
Цитата: serega_user
Зря ты так написал. Я 1.5 недели назад подобным образом высказался, но более культурно - так вот забанили на недельку. Мол никакого уважения к сайту А еще при регистрации вопрос: на каком месте Спартак? Нормально вообще?

вообще супер,профилактические меры,чтобы знал и не забывал кто Чемпион))С Возвращением!

А как насчет нейтралитета ко всем клубам? Сайт все таки называется Футбол РОССИИ. Здесь и намеков нет, что Спартак на особом положении. На спартаковских сайтах публикуйте что угодно и как угодно, а здесь извольте относиться ко всем одинаково.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№30 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:47) #
  • -2
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
от бессилия ставите и

Ага - от бессилия. И серебро с ними от бессилия и Лига Чемпионов. С шестым бюджетом в ПЛ.

А кто-то со вторым бюджетом в ПЛ 16 лет тунца сосал...
Регистрация: 12.05.2017
№29 Написал: Hitman (Сегодня, 14:43) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Цитата: Hitman
ну кто вам то не давал выбирать качественных негров?

у нас есть наши ребята, из ДЮСШ. А спартак теперь "пни на негра" laughing

так и скажи что от бессилия ставите их,но раз есть у вас ребята,тогда после дерби не плачьте,как это было в этом году,хотя все равно от долбани на негра вы не избавились(Витиньо,Оланаре,Тр
аоре по ходу сезона были) ну, а Спартак Чемпион,а победителей не судятstuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 20.04.2017
№28 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:34) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
ну кто вам то не давал выбирать качественных негров?

у нас есть наши ребята, из ДЮСШ. А спартак теперь "пни на негра" laughing
Регистрация: 12.05.2017
№27 Написал: Hitman (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Зря ты так написал. Я 1.5 недели назад подобным образом высказался, но более культурно - так вот забанили на недельку. Мол никакого уважения к сайту А еще при регистрации вопрос: на каком месте Спартак? Нормально вообще?

вообще супер,профилактические меры,чтобы знал и не забывал кто Чемпион))С Возвращением!
Регистрация: 20.04.2017
№26 Написал: кандид (Сегодня, 14:13) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: PanoV
Епучий свинский сайт. Всякую хуерагу жирным выделяют, а вот Миранчук контракт продлил таак, между делом..

Спартак интересен , девки нет . Смирись !!!!
Регистрация: 29.09.2016
№25 Написал: Hitman (Сегодня, 14:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
Не думаю, что Енисей негров наберёт вместо этих ребят. В отличие от спартака негрозадого

Сашко, ну кто вам то не давал выбирать качественных негров?берете поломанных Оланаре и пляжных Витьков,а теперь поздно господа,ставки сделаны smile
Регистрация: 20.04.2017
№24 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:08) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Hitman,
Не думаю, что Енисей негров наберёт вместо этих ребят. В отличие от спартака негрозадого laughing
Регистрация: 12.05.2017
№23 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:08) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: PanoV
Епучий свинский сайт. Всякую хуерагу жирным выделяют, а вот Миранчук контракт продлил таак, между делом..

Зря ты так написал. Я 1.5 недели назад подобным образом высказался, но более культурно - так вот забанили на недельку. Мол никакого уважения к сайту smile А еще при регистрации вопрос: на каком месте Спартак? Нормально вообще?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№22 Написал: Hitman (Сегодня, 14:05) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
И Самодина, и Иванова и Тена.

новая метла по новому метет,я тебе не зря про Валеру пример привел))
Регистрация: 20.04.2017
№21 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:03) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
отовсюду шпыняют))

расскажи это Малояну с Гультяевым, которые там же laughing
Регистрация: 12.05.2017
№20 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 14:02) #
  • -1
  •  (3)
online

язва,
Они история и гордость СПАРТАКА
Регистрация: 12.02.2017
№19 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:02) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Hitman,
Да ты не прав. И ты сам это знаешь.


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№18 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 14:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Hitman,
И Самодина, и Иванова и Тена.

А Чернов там вообще был в аренде (причём сразу было заявлено, что он вернётся в ЦСКА). Так "слить" игрока в аренде это только в твоей тухлой кофеварке такие варики laughing
Регистрация: 12.05.2017
№17 Написал: Hitman (Сегодня, 14:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
А есть что-то особенное в тренере Аленичеве и его помощнике Титове?

ты сравниваешь когда человек находился в команде и вполне логично что продлил контракт и человека который год без работы был и никто не знал куда он придет,вот если бы Миранчук перешел например в Зенит,было бы жирным выделено))
Регистрация: 20.04.2017
№16 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:00) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: safonas
Аленичев, Титов, Тихонов с именем, с армией болельщиков которые их любят, уважают и поддерживают

Ага, только я уверен, что тут большинство ваших же их и обосрут в этой новости. "Уважаемые".


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№15 Написал: язва (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
там им самое место


--------------------
"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№14 Написал: Hitman (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: -Invader-
бла-бла. Он был одним из лучших в Енисее Тихонова, дурень Сейчас в сборной между прочим. Ты вообще знаешь сколько в Енисее наших?

ваших лучших только почему то отовсюду шпыняют))вот Самодина я думаю оставят
Регистрация: 20.04.2017
№13 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Hitman
?радуйся что продлил,хотя ты вроде бы говорил что ничего особенного в этом футболисте нет,так чего его жирным выделять?))

А есть что-то особенное в тренере Аленичеве и его помощнике Титове?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 13:57) #
  • +4
  •  (6)

ждём в рфпл blush
Регистрация: 7.12.2016
№11 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:57) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: KOZbIPb
Ну вот если бы со Спартаком подписал...

Это точно.
Цитата: safonas
а чего добился твой Миранчук? Аленичев, Титов, Тихонов с именем, с армией болельщиков которые их любят, уважают и поддерживают! а Миранчук?

Ну так обсуждай своих говномесов. Что ты тут? По теме новости нечего сказать?


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:56) #
  • -1
  •  (5)
online

Ну вот и будет ясно все по поводу этих двух тренеров. Либо выведут Енисей в РФПЛ, либо поставят крест на своей карьере
Регистрация: 23.09.2008
№9 Написал: safonas (Сегодня, 13:55) #
  • +4
  •  (10)

Цитата: PanoV
Епучий свинский сайт. Всякую хуерагу жирным выделяют, а вот Миранчук контракт продлил таак, между делом..

а чего добился твой Миранчук? Аленичев, Титов, Тихонов с именем, с армией болельщиков которые их любят, уважают и поддерживают! а Миранчук?


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 13:55) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Епучий свинский сайт. Всякую хуерагу жирным выделяют, а вот Миранчук контракт продлил таак, между делом..

ты чего тут разбушевался?радуйся что продлил,хотя ты вроде бы говорил что ничего особенного в этом футболисте нет,так чего его жирным выделять?))
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: -Invader- Invader (Сегодня, 13:55) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Hitman
не вернулся,а тактично вернули

бла-бла. Он был одним из лучших в Енисее Тихонова, дурень laughing Сейчас в сборной между прочим. Ты вообще знаешь сколько в Енисее наших?
Регистрация: 12.05.2017
№6 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:54) #
  • +1
  •  (3)

банда
Регистрация: 20.04.2016
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:54) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: PanoV
Епучий свинский сайт. Всякую хуерагу жирным выделяют, а вот Миранчук контракт продлил таак, между делом..

Ну вот если бы со Спартаком подписал...
Регистрация: 22.08.2007
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