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Владислав Безбородов обслужит матч квалификации ЧМ-2018 Казахстан - Дания

Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч отборочного этапа ЧМ-2018 года между сборными Казахстана и Дании, информирует официальный сайт УЕФА.

Матч 6-го тура группы Е пройдет 10 июня в Алма-Ате. Помогать Безбородову будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Четвертым рефери назначен Кирилл Левников.
Теги: Безбородов
Сегодня, 14:10
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