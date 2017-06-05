Владислав Безбородов обслужит матч квалификации ЧМ-2018 Казахстан - Дания

Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит матч отборочного этапа ЧМ-2018 года между сборными Казахстана и Дании, информирует официальный сайт УЕФА.Матч 6-го тура группы Е пройдет 10 июня в Алма-Ате. Помогать Безбородову будут Максим Гаврилин и Валерий Данченко. Четвертым рефери назначен Кирилл Левников.