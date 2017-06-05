Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:38
Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок (33)
Константин Сарсания: тренеры решили, что на позицию Данни нужен более молодой и быстрый игрок (33)
10:57
"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (15)
"Зенит" - Данни: спасибо, капитан! (15)
02:24
Киевское "Динамо" об отказе играть в Мариуполе: клубный автобус – очень красивая мишень для боевиков (7)
Киевское "Динамо" об отказе играть в Мариуполе: клубный автобус – очень красивая мишень для боевиков (7)
01:36
"Мальорка" вылетела из Сегунды (1)
"Мальорка" вылетела из Сегунды (1)
Директор "Енисея": с Аленичевым договорились почти сразу, как ушел Тихонов
Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера клуба.
"С Аленичевым договорились почти сразу, как только узнали, что Тихонов покидает "Енисей", - около недели назад, получается. Всё произошло недавно.
Не знаю, были ли у Дмитрия Анатольевича другие предложения. Возможно, были, но нам это не помешало договориться о совместной работе. ФК "Енисей" и губернатор нашего края очень рады видеть в команде Дмитрия Аленичева.
С Тихоновым никто не расставался. У Андрея Валерьевича закончился контракт, и он подписал новый, только с другим клубом. С "Крыльями Советов", - цитирует Рубцова "Чемпионат".
"С Аленичевым договорились почти сразу, как только узнали, что Тихонов покидает "Енисей", - около недели назад, получается. Всё произошло недавно.
Не знаю, были ли у Дмитрия Анатольевича другие предложения. Возможно, были, но нам это не помешало договориться о совместной работе. ФК "Енисей" и губернатор нашего края очень рады видеть в команде Дмитрия Аленичева.
С Тихоновым никто не расставался. У Андрея Валерьевича закончился контракт, и он подписал новый, только с другим клубом. С "Крыльями Советов", - цитирует Рубцова "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.