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Директор "Енисея": с Аленичевым договорились почти сразу, как ушел Тихонов

Директор "Енисея" Денис Рубцов прокомментировал назначение Дмитрия Аленичева на пост главного тренера клуба.

"С Аленичевым договорились почти сразу, как только узнали, что Тихонов покидает "Енисей", - около недели назад, получается. Всё произошло недавно.

Не знаю, были ли у Дмитрия Анатольевича другие предложения. Возможно, были, но нам это не помешало договориться о совместной работе. ФК "Енисей" и губернатор нашего края очень рады видеть в команде Дмитрия Аленичева.

С Тихоновым никто не расставался. У Андрея Валерьевича закончился контракт, и он подписал новый, только с другим клубом. С "Крыльями Советов", - цитирует Рубцова "Чемпионат".
Теги: Енисей Аленичев
Сегодня, 14:55
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