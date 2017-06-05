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"Тосно" подписал контракт с Асланом Дудиевым из "Факела"

26-летний защитник Аслан Дудиев стал новичком "Тосно", договор подписан сроком на 1 год, информирует официальный сайт клуба.

Бывший футболист махачкалинского "Анжи" ранее выступал за самарские "Крылья Советов-СОК", ФК "Тольятти", владикавказскую "Аланию", в составе которой становился финалистом Кубка России, хабаровский "СКА-Энергию", саранскую "Мордовию" и "Томь". В активе игрока также выступления за молодежную сборную России.

В предыдущих двух сезонах футболист выступал в составе воронежского "Факела".
Теги: Тосно
Сегодня, 15:07
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