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Георгий Джикия: со сборной Венгрии нам легко точно не будет

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящей игры против сборной Венгрии.

"Как уже неоднократно было сказано, в футбол сейчас умеют играть все. Сборная Венгрии - отличная, крепкая команда, которая показывает хорошую игру. Они неплохо проявили себя на прошлогоднем чемпионате Европы. Нам точно не будет легко в этом матче.

В их составе есть несколько сильных ребят, но, мне кажется, не стоит выделять кого-то индивидуально. В футболе друг против друга играют команды, а не конкретные люди. А кто из нас сильнее, выясним на поле", - цитируют Джикию "Известия".
Теги: Джикия Сборная России
Сегодня, 15:30
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№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:26) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: "Джикия"
Как уже неоднократно было сказано, в футбол сейчас умеют играть все.

Кроме сборной России... ну и может Сан-Марино.

Цитата: "Джикия"
Нам точно не будет легко в этом матче.

Конечно, не будет. Вас просто нагнут и всё. :)

Цитата: "Джикия"
В их составе есть несколько сильных ребят, но, мне кажется, не стоит выделять кого-то индивидуально.

Честно скажи: я никого не знаю.

Цитата: "Джикия"
В футболе друг против друга играют команды

Играют команды, а прое.бываете вечно только вы всем подряд.

Цитата: "Джикия"

А кто из нас сильнее, выясним на поле

Оптимист бл.ть. Оставь оптимизм на след. сезон "Спартака".
Сборной с Черчесовым них.я не светит. Уже сколько матчей провел, а игры не то, что не видно, но и вообще ничего не видно. В том числе и результата. А в рейтинге всё ниже и ниже...

Такое ощущение, что у Черчесова и игроков сборной Россия ох.енно короткая память.
Раз про.бали, расчитывают в след. матче победить, два - проеб.ли, опять хотят победить, то в ничейку сыграют "удачно" и всё...
А оптимизма все больше и больше.
И откуда он только берется...


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Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: debil (Сегодня, 15:40) #
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Вам ни с кем не будет легко.
Регистрация: 30.06.2016
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