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Георгий Джикия: со сборной Венгрии нам легко точно не будет
Защитник сборной России Георгий Джикия поделился ожиданиями от предстоящей игры против сборной Венгрии.
"Как уже неоднократно было сказано, в футбол сейчас умеют играть все. Сборная Венгрии - отличная, крепкая команда, которая показывает хорошую игру. Они неплохо проявили себя на прошлогоднем чемпионате Европы. Нам точно не будет легко в этом матче.
В их составе есть несколько сильных ребят, но, мне кажется, не стоит выделять кого-то индивидуально. В футболе друг против друга играют команды, а не конкретные люди. А кто из нас сильнее, выясним на поле", - цитируют Джикию "Известия".
"Как уже неоднократно было сказано, в футбол сейчас умеют играть все. Сборная Венгрии - отличная, крепкая команда, которая показывает хорошую игру. Они неплохо проявили себя на прошлогоднем чемпионате Европы. Нам точно не будет легко в этом матче.
В их составе есть несколько сильных ребят, но, мне кажется, не стоит выделять кого-то индивидуально. В футболе друг против друга играют команды, а не конкретные люди. А кто из нас сильнее, выясним на поле", - цитируют Джикию "Известия".
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