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Юрий Семин рассказал о заседании совета директоров "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, какие вопросы рассматривались на заседании совета директоров московского клуба.

– Обсудили итоги сезона, выступление команды, стадион.

– Решений никаких не принято?

– А какие могут быть решения?

Семин также не ответил на вопросы, признаны ли итоги сезона удовлетворительными и продолжит ли он работу в "Локомотиве", передает "Матч ТВ".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 15:34
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№1 Написал: debil (Сегодня, 15:36) #
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Ничего не рассказал впрочем как всегда
Регистрация: 30.06.2016
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