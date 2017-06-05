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Виталий Мутко: матч с Венгрией даст ответы на многие вопросы

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что надеется получить ответы на многие вопросы по итогам товарищеского матча между сборными Венгрии и России перед домашним Кубком Конфедераций.

"С нетерпением жду этого матча. Надеюсь, он даст ответы на многие вопросы. Я полтора дня провел с командой, ребята работают с большой самоотдачей, хочется верить, что эта работа даст отдачу. Команда мне наша очень нравится: и опытные есть игроки, и ребята, молодежь, хорошая интересная.

У нас обновленный состав команды, ребята сыгрываются, некоторые линии абсолютно новые. Соперник у нас крепкий, 33-е место в рейтинге ФИФА, очень интересная у них команда.

Для нас это важная возможность проверить то, что наработано на сборах, насколько они готовы физически, тактически, чтобы в следующей игре сделать заключительные коррекции перед Кубком конфедераций.

Побывал на сборе, встречался с командой, к сожалению, не все я могу посетить. Буду смотреть по телевизору", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Сборная России Мутко
Сегодня, 15:53
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№1 Написал: debil (Сегодня, 15:58) #
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Типичный клерк общих фраз как яичко не ухватить катится себе ....
Регистрация: 30.06.2016
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